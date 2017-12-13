В Красном селе на дороге загорелся рейсовый автобус

В Красносельском районе петербуржцы совместно с пожарными тушили загоревшийся автобус.

В Красном Селе во время поездки загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел днем 14 февраля на выезде с Кингисеппского шоссе по направлению к Телези.

Очевидцы рассказали, что проезжавшие мимо водители помогали пострадавшему шоферу общественного транспорта тушить машину. На место происшествия оперативно сумели добраться спасатели, которые и помогли ликвидировать огонь.

Сведений о пострадавших нет. Также неизвестно, ехал ли автобус с пассажирами или направлялся к депо. В настоящее время причины возгорания также неизвестны.

Видео и фото:Piter.tv, Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

