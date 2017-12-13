Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 15:08
0
lesjasap
243
Код вставки плеера

В Красном селе на дороге загорелся рейсовый автобус

0
 
 

В Красносельском районе петербуржцы совместно с пожарными тушили загоревшийся автобус.

В Красном Селе во время поездки загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел днем 14 февраля на выезде с Кингисеппского шоссе по направлению к Телези.

Очевидцы рассказали, что проезжавшие мимо водители помогали пострадавшему шоферу общественного транспорта тушить машину. На место происшествия оперативно сумели добраться спасатели, которые и помогли ликвидировать огонь. 

Сведений о пострадавших нет. Также неизвестно, ехал ли автобус с пассажирами или направлялся к депо. В настоящее время причины возгорания также неизвестны.

Видео и фото:Piter.tv, Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: возгорание , кингисеппское шоссе , красное село , красносельский район , пожар
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5