В Сертолово пожарные спасли из огня больше десяти человек

Огнеборцы вынесли хозяйку квартиры на руках.

Вечером 13 февраля в городе Сертолово Всеволожского района пожарно-спасательные подразделения боролись с огнем, вспыхнувшем в одной из квартир пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Известно, что в 18:38 в службу спасения поступил сигнал о пожаре. На место происшествия оперативно прибыла дежурная смена 94 пожарно-спасительной части. Как оказалось, загорелась квартира на четвертом этаже. На площади 10 квадратных метров огнем были охвачены потолок и стена.

Сообщается, что спасатели на руках вынесли хозяйку горящего помещения. Также пришлось с применением спасательных средств эвакуировать 10 человек из соседних квартир.

Горение удалось ликвидировать за 20 минут. В результате случившегося никто не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что по Витебскому проспекту проехал дымящийся паровоз.