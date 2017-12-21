По Витебскому проспекту проехал дымящийся паровоз

По Петербургу с ветерком прокатился старинный локомотив, агрессивно дымя и свистя.

Утром 14 февраля по железнодорожным путям на Витебском проспекте проехал дымящийся паровоз. Для каким целей старинный состав прибыл в Санкт-Петербург - неизвестно.

Петербуржцы удивлены: не каждый день в Северной столице можно увидеть исторический локомотив в движении. К нему были прицепены два современных вагона. Откуда и куда поезд направлялся, не сообщается. Однако, помпезное появление навело шума среди местного населения. Появились догадки о предназначении такого транспорта.

Возможно, им воспользовалась богатая ВИП-персона, которая захотела таким образом впечатлить свою вторую половинку. Все-таки многие сегодня отмечают День Святого Валентина. Или поезд следовал на перегон.

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Видео: Piter.tv

