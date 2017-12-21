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По Витебскому проспекту проехал дымящийся паровоз

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По Петербургу с ветерком прокатился старинный локомотив, агрессивно дымя и свистя.

Утром 14 февраля по железнодорожным путям на Витебском проспекте проехал дымящийся паровоз. Для каким целей старинный состав прибыл в Санкт-Петербург - неизвестно. 

Петербуржцы удивлены: не каждый день в Северной столице можно увидеть исторический локомотив в движении. К нему были прицепены два современных вагона. Откуда и куда поезд направлялся, не сообщается. Однако, помпезное появление навело шума среди местного населения. Появились догадки о предназначении такого транспорта.

Возможно, им воспользовалась богатая ВИП-персона, которая захотела таким образом впечатлить свою вторую половинку. Все-таки многие сегодня отмечают День Святого Валентина. Или поезд следовал на перегон.

Если вы еще не подобрали нужных слов для своего люимого/любимую, Piter.tv собрал лучшие пожелания с праздником всех влюбленных в данном материале.

Видео: Piter.tv
 

Теги: вип , витебский проспект , дым , паровоз
Категории: Картина дня Новости СПб Происшествия

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