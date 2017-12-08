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Поздравление с Днем Влюбленных на 14 февраля в стихах и в прозе

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Piter.tv собрал для всех влюбленных лучшие поздравления св стихотворной форме и прозе на День Святого Валентина.

Поздравления с Днем Влюбленных в стихах:

Поздравляю с днём влюблённых!
Хоть зима вокруг сейчас,
Пусть не будет дней холодных
В сердце и в глубинах глаз.

Будет только радость светлой,
Окрыляющей — любовь,
Обязательно ответной.
Так что душу подготовь.

Ангел мой, моя отрада,
Поздравляю с нашим днем!
Мне твоя любовь — награда.
Будем счастливы вдвоем.

Нежность пусть не иссякает
В наших любящих сердцах.
Скажем всем, что так бывает,
Мы с улыбкой на губах.

Пусть звезда, с небес сияя,
Нас ведет через года,
А любовь та неземная
С нами будет навсегда.

Амурчик с луком занялся работой:
Ведь впереди февраль — любви рассвет.
И в радость ангелу влюбить кого-то,
Ведь чувства ярче на Земле и нет!

Пусть Валентин закружит в вихре счастья,
Взаимности, любви и светлых благ.
Ведь быть любимым — это так прекрасно,
Безмерно будет каждый счастью рад!

Всех — с Валентином, добрым и разумным,
Ведь он соединяет все сердца.
Любви, и счастья, и чуть-чуть безумства,
Чтоб пронести все чувства до конца!

Желаю в День Влюблённых,
Свиданий вдохновлённых,
Чувств светлых и высоких,
В сердцах — мелодий звонких!
 
Любить только взаимно,
Неистово и сильно,
Все тайны мирозданья
Друг в друге открывая.
 
Дней чувственных и нежных,
Желаний сладко-грешных!
Февраль пусть будет добрым,
А мир — любовью полный!


Поздравления на 14 февраля любимой женщине в стихах

 

Любимая, нежная, милая,
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты, как солнце, мне очень нужна!

И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!

С Днем влюбленных, моя дорогая,
Я тебя крепко так обниму,
Знай, на свете одна ты такая,
Я тебя не отдам никому,
Пожелаю тебе я удачи,
Жизнь твоя будет счастьем полна,
Я люблю тебя сильно, родная,
Чувств моих не иссякнет волна!

Поздравления на 14 февраля любимому мужчине в стихах

 

Мой нежный, любимый, родной человек,
Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,
Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли
И чувство, как око, всегда берегли!

Тебя обожаю, тебя я ценю,
Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!
Тобою дышу я, тобою живу,
Верна я тебе лишь, родной, одному!

Ты принц мой любимый, ты мой идеал,
Тебя мне в награду Господь ведь послал.
Будь солнышком милым моим ты всегда,
Тогда буду счастлива тоже и я!

Тебе доверила сердечко,
Поверила в любовь беспечно,
Но знаю, ты не подведешь,
Меня ты к счастью приведешь.

И в День влюбленных пожелаю,
Чтоб все сбылось, о чём мечтали.
Любимый, мне неведом страх —
Моя любовь в твоих руках!

Подарю я валентинку
Своей милой половинке.
Открою тайну, не тая,
Что очень я люблю тебя!

Пусть сбываются мечты,
Будет счастье там, где ты.
Хочу сказать на белый свет,
Тебя любимей в мире нет!

Поздравление с Днем Всех Влюбленных в прозе

 

Любимый мой, мое ты сердце! Я хочу тебе сказать, что я очень люблю тебя. Пускай в жизни у нас будут только трепетные, радостные и чувственные моменты. Пускай все плохое и злое обходит нас стороной. А если вдруг случится какая-то неприятность, я всегда буду рядом и мы со всем справимся. Я хочу, чтобы в унисон всегда бились наши сердца. И открывая на рассвете глаза, я хочу видеть твою любимую, открытую улыбку.

Моя любимая, мой ангел, с Днем влюбленных! Ты мой бесценный подарок судьбы! Когда я рядом с тобой, время останавливается, а сердце трепещет. Твоя улыбка дарит вдохновение! Ты мое счастье! Люблю тебя, родная! Ценю каждую минутку, проведенную с тобой, каждое мгновение. Мы есть друг у друга, и ты всегда можешь на меня рассчитывать! Мы с тобой будем счастливы долго-долго!

В этот день любви, как самому дорогому мне человеку, желаю тебе всех самых светлых чувств. Пусть любовь наполняет твою жизнь, и дарит ей много ярких впечатлений и радости. Желаю тебе самых сладких наслаждений и незабываемых моментов проведённых со мной!

Немало слов написано о любви, немало сочинили песен и романов, но на протяжении веков эти слова не теряют своего смысла и значения. Любимый мой, поздравляю тебя с нашим днем, с днем влюбленных. Желаю, чтобы твои слова всегда слушали внимательно, ценили поступки, чтобы твоя любовь не иссякала, а я буду подпитывать ее своей лаской и вниманием!

С Днём святого Валентина, мой дорогой, любимый человек. Моя любовь к тебе навечно, моё сердце и дня не сможет прожить без тебя. Желаю нам с тобой большого счастья, чудесной жизни в лучах радости и благополучия. Солнце, будь всегда моим сладким зайчиком, неутомим героем, отважным рыцарем, милым романтиком и автором удивительных историй о нашей любви.

Стихотворения взяты с ресурса pozdravok.ru

Теги: влюбленные , день всех влюбленных , день святого валентина , отношения , поздравления , сердечки , стихи
Категории: Новости России

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