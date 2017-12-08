Поздравление с Днем Влюбленных на 14 февраля в стихах и в прозе

Piter.tv собрал для всех влюбленных лучшие поздравления св стихотворной форме и прозе на День Святого Валентина.

Поздравления с Днем Влюбленных в стихах:

Поздравляю с днём влюблённых!

Хоть зима вокруг сейчас,

Пусть не будет дней холодных

В сердце и в глубинах глаз.

Будет только радость светлой,

Окрыляющей — любовь,

Обязательно ответной.

Так что душу подготовь.

Ангел мой, моя отрада,

Поздравляю с нашим днем!

Мне твоя любовь — награда.

Будем счастливы вдвоем.

Нежность пусть не иссякает

В наших любящих сердцах.

Скажем всем, что так бывает,

Мы с улыбкой на губах.

Пусть звезда, с небес сияя,

Нас ведет через года,

А любовь та неземная

С нами будет навсегда.

Амурчик с луком занялся работой:

Ведь впереди февраль — любви рассвет.

И в радость ангелу влюбить кого-то,

Ведь чувства ярче на Земле и нет!

Пусть Валентин закружит в вихре счастья,

Взаимности, любви и светлых благ.

Ведь быть любимым — это так прекрасно,

Безмерно будет каждый счастью рад!

Всех — с Валентином, добрым и разумным,

Ведь он соединяет все сердца.

Любви, и счастья, и чуть-чуть безумства,

Чтоб пронести все чувства до конца!

Желаю в День Влюблённых,

Свиданий вдохновлённых,

Чувств светлых и высоких,

В сердцах — мелодий звонких!



Любить только взаимно,

Неистово и сильно,

Все тайны мирозданья

Друг в друге открывая.



Дней чувственных и нежных,

Желаний сладко-грешных!

Февраль пусть будет добрым,

А мир — любовью полный!



Поздравления на 14 февраля любимой женщине в стихах

Любимая, нежная, милая,

С Днем влюбленных, родная моя.

Ты как воздух мне необходима,

Ты, как солнце, мне очень нужна!

И тебе я желаю сегодня,

Чтоб любовь наша вечность жила,

Чтобы ты так всегда улыбалась,

Чтобы такою счастливой была!

С Днем влюбленных, моя дорогая,

Я тебя крепко так обниму,

Знай, на свете одна ты такая,

Я тебя не отдам никому,

Пожелаю тебе я удачи,

Жизнь твоя будет счастьем полна,

Я люблю тебя сильно, родная,

Чувств моих не иссякнет волна!

Поздравления на 14 февраля любимому мужчине в стихах

Мой нежный, любимый, родной человек,

Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,

Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли

И чувство, как око, всегда берегли!

Тебя обожаю, тебя я ценю,

Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!

Тобою дышу я, тобою живу,

Верна я тебе лишь, родной, одному!

Ты принц мой любимый, ты мой идеал,

Тебя мне в награду Господь ведь послал.

Будь солнышком милым моим ты всегда,

Тогда буду счастлива тоже и я!

Тебе доверила сердечко,

Поверила в любовь беспечно,

Но знаю, ты не подведешь,

Меня ты к счастью приведешь.

И в День влюбленных пожелаю,

Чтоб все сбылось, о чём мечтали.

Любимый, мне неведом страх —

Моя любовь в твоих руках!

Подарю я валентинку

Своей милой половинке.

Открою тайну, не тая,

Что очень я люблю тебя!

Пусть сбываются мечты,

Будет счастье там, где ты.

Хочу сказать на белый свет,

Тебя любимей в мире нет!

Поздравление с Днем Всех Влюбленных в прозе

Любимый мой, мое ты сердце! Я хочу тебе сказать, что я очень люблю тебя. Пускай в жизни у нас будут только трепетные, радостные и чувственные моменты. Пускай все плохое и злое обходит нас стороной. А если вдруг случится какая-то неприятность, я всегда буду рядом и мы со всем справимся. Я хочу, чтобы в унисон всегда бились наши сердца. И открывая на рассвете глаза, я хочу видеть твою любимую, открытую улыбку.

Моя любимая, мой ангел, с Днем влюбленных! Ты мой бесценный подарок судьбы! Когда я рядом с тобой, время останавливается, а сердце трепещет. Твоя улыбка дарит вдохновение! Ты мое счастье! Люблю тебя, родная! Ценю каждую минутку, проведенную с тобой, каждое мгновение. Мы есть друг у друга, и ты всегда можешь на меня рассчитывать! Мы с тобой будем счастливы долго-долго!

В этот день любви, как самому дорогому мне человеку, желаю тебе всех самых светлых чувств. Пусть любовь наполняет твою жизнь, и дарит ей много ярких впечатлений и радости. Желаю тебе самых сладких наслаждений и незабываемых моментов проведённых со мной!

Немало слов написано о любви, немало сочинили песен и романов, но на протяжении веков эти слова не теряют своего смысла и значения. Любимый мой, поздравляю тебя с нашим днем, с днем влюбленных. Желаю, чтобы твои слова всегда слушали внимательно, ценили поступки, чтобы твоя любовь не иссякала, а я буду подпитывать ее своей лаской и вниманием!

С Днём святого Валентина, мой дорогой, любимый человек. Моя любовь к тебе навечно, моё сердце и дня не сможет прожить без тебя. Желаю нам с тобой большого счастья, чудесной жизни в лучах радости и благополучия. Солнце, будь всегда моим сладким зайчиком, неутомим героем, отважным рыцарем, милым романтиком и автором удивительных историй о нашей любви.

Стихотворения взяты с ресурса pozdravok.ru