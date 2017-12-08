Поздравление с Днем Влюбленных на 14 февраля в стихах и в прозе

Поздравления с Днем Влюбленных в стихах:
Поздравляю с днём влюблённых!
Хоть зима вокруг сейчас,
Пусть не будет дней холодных
В сердце и в глубинах глаз.
Будет только радость светлой,
Окрыляющей — любовь,
Обязательно ответной.
Так что душу подготовь.
Ангел мой, моя отрада,
Поздравляю с нашим днем!
Мне твоя любовь — награда.
Будем счастливы вдвоем.
Нежность пусть не иссякает
В наших любящих сердцах.
Скажем всем, что так бывает,
Мы с улыбкой на губах.
Пусть звезда, с небес сияя,
Нас ведет через года,
А любовь та неземная
С нами будет навсегда.
Амурчик с луком занялся работой:
Ведь впереди февраль — любви рассвет.
И в радость ангелу влюбить кого-то,
Ведь чувства ярче на Земле и нет!
Пусть Валентин закружит в вихре счастья,
Взаимности, любви и светлых благ.
Ведь быть любимым — это так прекрасно,
Безмерно будет каждый счастью рад!
Всех — с Валентином, добрым и разумным,
Ведь он соединяет все сердца.
Любви, и счастья, и чуть-чуть безумства,
Чтоб пронести все чувства до конца!
Желаю в День Влюблённых,
Свиданий вдохновлённых,
Чувств светлых и высоких,
В сердцах — мелодий звонких!
Любить только взаимно,
Неистово и сильно,
Все тайны мирозданья
Друг в друге открывая.
Дней чувственных и нежных,
Желаний сладко-грешных!
Февраль пусть будет добрым,
А мир — любовью полный!
Поздравления на 14 февраля любимой женщине в стихах
Любимая, нежная, милая,
С Днем влюбленных, родная моя.
Ты как воздух мне необходима,
Ты, как солнце, мне очень нужна!
И тебе я желаю сегодня,
Чтоб любовь наша вечность жила,
Чтобы ты так всегда улыбалась,
Чтобы такою счастливой была!
С Днем влюбленных, моя дорогая,
Я тебя крепко так обниму,
Знай, на свете одна ты такая,
Я тебя не отдам никому,
Пожелаю тебе я удачи,
Жизнь твоя будет счастьем полна,
Я люблю тебя сильно, родная,
Чувств моих не иссякнет волна!
Поздравления на 14 февраля любимому мужчине в стихах
Мой нежный, любимый, родной человек,
Хочу, чтоб влюблен был в меня целый век,
Чтоб вместе с тобою по жизни мы шли
И чувство, как око, всегда берегли!
Тебя обожаю, тебя я ценю,
Тебя я всем сердцем, мой милый, люблю!
Тобою дышу я, тобою живу,
Верна я тебе лишь, родной, одному!
Ты принц мой любимый, ты мой идеал,
Тебя мне в награду Господь ведь послал.
Будь солнышком милым моим ты всегда,
Тогда буду счастлива тоже и я!
Тебе доверила сердечко,
Поверила в любовь беспечно,
Но знаю, ты не подведешь,
Меня ты к счастью приведешь.
И в День влюбленных пожелаю,
Чтоб все сбылось, о чём мечтали.
Любимый, мне неведом страх —
Моя любовь в твоих руках!
Подарю я валентинку
Своей милой половинке.
Открою тайну, не тая,
Что очень я люблю тебя!
Пусть сбываются мечты,
Будет счастье там, где ты.
Хочу сказать на белый свет,
Тебя любимей в мире нет!
Поздравление с Днем Всех Влюбленных в прозе
Любимый мой, мое ты сердце! Я хочу тебе сказать, что я очень люблю тебя. Пускай в жизни у нас будут только трепетные, радостные и чувственные моменты. Пускай все плохое и злое обходит нас стороной. А если вдруг случится какая-то неприятность, я всегда буду рядом и мы со всем справимся. Я хочу, чтобы в унисон всегда бились наши сердца. И открывая на рассвете глаза, я хочу видеть твою любимую, открытую улыбку.
Моя любимая, мой ангел, с Днем влюбленных! Ты мой бесценный подарок судьбы! Когда я рядом с тобой, время останавливается, а сердце трепещет. Твоя улыбка дарит вдохновение! Ты мое счастье! Люблю тебя, родная! Ценю каждую минутку, проведенную с тобой, каждое мгновение. Мы есть друг у друга, и ты всегда можешь на меня рассчитывать! Мы с тобой будем счастливы долго-долго!
В этот день любви, как самому дорогому мне человеку, желаю тебе всех самых светлых чувств. Пусть любовь наполняет твою жизнь, и дарит ей много ярких впечатлений и радости. Желаю тебе самых сладких наслаждений и незабываемых моментов проведённых со мной!
Немало слов написано о любви, немало сочинили песен и романов, но на протяжении веков эти слова не теряют своего смысла и значения. Любимый мой, поздравляю тебя с нашим днем, с днем влюбленных. Желаю, чтобы твои слова всегда слушали внимательно, ценили поступки, чтобы твоя любовь не иссякала, а я буду подпитывать ее своей лаской и вниманием!
С Днём святого Валентина, мой дорогой, любимый человек. Моя любовь к тебе навечно, моё сердце и дня не сможет прожить без тебя. Желаю нам с тобой большого счастья, чудесной жизни в лучах радости и благополучия. Солнце, будь всегда моим сладким зайчиком, неутомим героем, отважным рыцарем, милым романтиком и автором удивительных историй о нашей любви.
Стихотворения взяты с ресурса pozdravok.ru