В центре Петербурга во время уборки снега разбили автомобиль

Упавшая ледяная глыба разбила легковушке стекло.

14 февраля жертвой коммунальщиков стал еще один автомобиль, который оставили "не в том месте, не в то время" на Садовой улице. Рабочие чистили наледь с крыши, которая падала на тротуар и обочину проезжей части.

Очевидцы сообщают, что ледяные глыбы со снегом рухнули прямо на припаркованное авто. В результате удара у машины разбилось заднее стекло. По словам местного дворника, машина стояла около дома уже не первый день. Однако куски льда могли упасть не только на автомобиль, но и на прохожих.

Обстоятельства случившегося уточняются. Ранее Piter.tv рассказывал, что появилось видео падения снежной глыбы на петербурженку с коляской.

Видео: Piter.tv