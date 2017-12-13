На стройке на Пулковском шоссе рабочие нашли артиллерийский снаряд времен ВОВ

На Пулковском шоссе спецслужбы обезвреживали снаряд, сохранившийся в земле со времен ВОВ.

Как сообщает "Петербургский дневник", вечером 13 февраля рабочие на территории строящегося жилого комплекса обнаружили неразорвавшийся боевой снаряд. Находка сильно заржавела, но все равно представляла собой опасность.

На место были вызван специалисту по обезвреживанию подобных предметов. Взрывотехник ОМОНа установил, что снаряд оказался 76-миллиметровым артиллерийским. Ими пользовались во времена ВОВ. Известно, что инцидент произошел на Пулковском шоссе. Эксперты вывели боеприпас на полигон за города ради уничтожения.

На время проведения экстренных мероприятий, зона была оцеплена, а сотрудники компании-подрядчика эвакуированы в безопасное место.

