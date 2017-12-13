На Зеленогорской улице при пожаре погиб бездомный

В Выборгском районе пожарные в ночь тушили заброшенное здание с бездомными внутри.

В Выборгском районе Петербурга поздно вечером горело нежилое здание. Дом оказался заброшенным.

На месте инцидента работали спасатели. Известно, что пожар захватил помещение по Зеленогорской улице. Ранее там располагалось общежитие для строителей. Ликвидировать последствия привлекли спецтехнику и 20 человек личного состава ГУ МЧС.

Из дома огнеборцы эвакуировали двух человек. По непроверенным данным, бездомных петербуржцев. О состоянии пострадавших ничего не известно. Однако, их осматривали медики. Еще одного "жильца" спасти не удалось.

