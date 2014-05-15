В Выборгском районе Петербурга согласовали проект новой ветлечебницы

Объект появится на Зеленогорской улице.

В Петербурге утвердили внешний облик ветеринарной лечебницы, которую планируют построить в Выборгском районе. Объект появится на Зеленогорской улице, участок 8, рядом с действующей ветклиникой, рассказал портал "Строительный Петербург".

Проект подготовило ООО "АТРИУМ" по заказу "Санкт-Петербургской Горветстанции". В новом здании разместят холл для посетителей, процедурные кабинеты и аптечный пункт. Также предусмотрены помещения для вакцинации, служебные и технические зоны.

Часть помещений запроектирована в одноэтажном блоке. Для него сделают отдельные входы, чтобы посетители и сотрудники могли попадать в разные зоны без пересечения потоков.

Главный вход в лечебницу будет со стороны внутреннего двора — с северной части участка. Его дополнительно выделят прямоугольным навесом. На территории рядом с объектом запланировали парковку для автомобилей и места для велосипедов.

Также в Петербурге утвердили проект нового корпуса Морского технического университета.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре