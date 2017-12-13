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nadiputintseva
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В Пушкине канализационный люк "залил каток" на тротуаре

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Автомобилисты добираются к своим машинам "вплавь".

14 февраля жители дома на Красносельском шоссе в городе Пушкин достают резиновые сапоги или упражняются в прыжках в длину, так как во дворе из люка полилась вода, сообщают очевидцы.

На кадрах видеозаписи можно увидеть, что вода из люка до сих пор продолжает бить гейзером. В результате аварии вместо тротуара разлилась река на несколько метров. Пользователи соцсетей иронизируют, что скоро по улице можно будет прокатиться на коньках.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Санкт-Петербурге обнаружилось две сотни "мертвых" катков.

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: затопило улицу , новости спб , происшествия , прорвало трубу
Категории: Новости СПб Происшествия

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