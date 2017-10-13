В Санкт-Петербурге обнаружилось две сотни "мертвых" катков

Горожане создали онлайн карту города, где можно обновлять информацию о всех ледовых площадках города.

В Санкт-Петербурге появилась народная онлайн-карта, на которой собрали всю информацию о действующих и заброшенных ледовых катах города. "Мойка 78" провела свой анализ и сравнила информацию петербуржцев с официальными данными властей.

Сообщается, что проект под названием "Каток во дворе" появился в прошлом году и из обычной группы в социальной сети "Вконтакте" превратился в самостоятельный сайт с собственной онлайн-картой, на которой существуют отметки всех ледовых площадок города на Неве. Информацию публикуют сами горожане, которые после регистрации могут загружать фото, видео и описание места.

Вся информация регулярно обновляется и по ее итогам составляется рейтинг катков города. На сегодняшний день на карте отмечено 568 катков, среди который существуют "мертвые", самодельные и организованные властями. Стоит отметить, что на сайте комитета по физической культуре и спору содержится информация только о 236 площадках, но в каком состоянии находится лед - не сообщается.

Судя по данным карты, в Петербурге насчитывается 205 "мертвых" катков, а большинство из них являются официальными. Однако на 295 действующих, по идее, площадках нет льда. Из всех действующих только 44 площадки –бесплатные, а треть сделала руками горожан.

По рейтингу сайта в топ-3 лучших катков Санкт-Петербурга попали площадка на Савушкина 107/1 (бал 9.3 из 10), второе место заняли два катка в районе Светлановского, 3. Жители города рассказали, что на этих площадках хорошо залит лед и расчищен снег.