Piter.TV собирает информацию, как работают открытые катки СПб.

Зима полностью вступает в свои права в Петербурге. Да, коронавирусные ограничения в городе продлены до 31 января, но катки – популярное место проведения досуга у жителей Северной столицы – остаются открытыми. В новом 2021-м году в городе на Неве работает множество катков – публикуем подборку адресов, где вы сможете покататься на коньках на открытом воздухе.

Открытые городские катки

Список для катания на коньках и лыжах спорта опубликовал городской комитет по физкультуре. Полный список локаций в разных районах города можно увидеть по ссылке.

Новая Голландия

Площадь катка – более двух тысяч квадратных метров, для посетителей работают прокат коньков, камера хранения, медпункт и раздевалки. Одновременно на катке могут находиться до 300 человек, а инструкторы и аниматоры помогут посетителям провести время с пользой. Однако сейчас каток, открытый с ноября, работает с учетом коронавирусных ограничений – продаются билеты, а вход ограничен.

Севкабель Порт

Из-за "коронавирусных" ограничений вход ограничен. Каток будет работать каждый день с 11 утра до 9 вечера по часовым сеансам. Посетители могут взять коньки напрокат, а также воспользоваться помощью инструктора. Площадь катка – 2,1 тысячи квадратных метров.

ЦПКиО им. Кирова (Елагин остров)

Каток работает с 10:30 до 21:00. Он занимает площадь 900 кв.м. Сообщается, что на месте можно взять коньки в прокат, а также сдать вещи в гардероб.

Кроме того, на коньках можно покататься в "Охта парке", "Туутари-Парке" и Царском селе.

До Нового года редакция Piter.tv рассказывала, как развлечь себя в праздничные дни в условиях пандемии и ограничительных мер.

Фото: Piter.tv