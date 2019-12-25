Куда сходить на новогодние праздники, когда все закрыто: подборка Piter.TV

До 15 января в Петербурге действуют нынешние "антикоронавирусные" ограничения. Согласно им, работа значительной части общественных мест будет запрещена — театры, музеи, выставки, аквапарки до 10 января будут закрыты. Ограничения совпали с новогодними праздниками, однако не стоит расстраиваться: часть доступных развлечений все же будет работать. Piter.TV составил для вас подборку со списком таких мест.

Бассейн

Каникулы - отличное время для того, чтобы заняться своим здоровьем. Выходные дни в бассейнах запланированы на 1 и 2 января, а с понедельника, 3 января, они продолжают свою работу. Обратите внимание, что до 10 января работать они будут по графику выходного дня. Также во всех клубах есть период дезинфекции, на время которой доступ в чащи закрыт.

В преддверии Нового клуба сети устраивают распродажи, поэтому абонемент можно приобрести с серьезной скидкой. В фитнес-центрах помимо купания также можно позаниматься в тренажерном зале и посетить центр массажа и Шарко.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о том, по каким правилам сейчас работают городские бассейны, а также насколько безопасно пребывание в них.



Путешествия по виртуальной реальности

Путешествовать в ближайшее время может быть не так безопасно, но современные технологии позволяют побывать не только в другом городе или стране, но и в одной из альтернативных вселенных, охотиться за сокровищами или прокатиться с горы. Для этого достаточно надеть шлем виртуальной реальности. Проведение досуга в VR-клубах может быть интересно как для детей, так и для взрослых. Участвовать в квестах можно как одному, так и с небольшой группой. Чаще всего необходима предварительная запись.



Каток

Катки в торговых центрах будут закрыты, однако катания на открытом воздухе никто не запрещал. С начала года для жителей и гостей города будут работать катки на острове Новая Голландия и в порту Севкабель. Благодаря новым технологиям лед не тает даже до +10 градусов. Обратите внимание, что время работы катка разделяется на сеансы, каждый из которых длится 1 час. Дело в том, что ледовая площадка требует регулярной очистки для сохранения качества льда. Билеты рекомендуют приобретать заранее онлайн, в ином случае стоит позвонить в кассу и узнать о наличии билетов.

Также одним из популярных мест для катания на коньках является Московский парк Победы. Он будет работать в том случае, если в Петербурге установится минусовая температура. Посетителей предупреждают: из-за эпидемиологической ситуации прокат коньков, как и раздевалка, временно недоступны. Переодеваться придется на диванах, которые поставят на улице.

Кинотеатры

Петербургские кинотеатрам разрешили работу в праздничные дни, однако с рядом ограничений. Заполняемость зала должна составлять не более 25% и составлять не более 50 человек в одном помещении. Также рекомендуется покупать билеты онлайн. Это позволит не только избежать скопления людей на кассе, но и не остаться без билета. Не стоит забывать про обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

На данный момент кинотеатры только планируют свое расписание на первые дни января, поэтому узнать, какие картины будут идти в новом году, можно будет ближе к дате.

Горнолыжные курорты

Для того, чтобы покататься на скейтборде и лыжах, не обязательно ехать на юг России: горнолыжные курорты есть и в Ленинградской области. Их можно найти в Коробицыно, недалеко от поселка Платформа 69-й км, под Красным Селом, деревне Мистолово. Зимний сезон уже открыт. Каждый из них предлагает для посетителей несколько трасс для разного уровня подготовки. Самая длинная трасса на данный момент в "Игоре" — она составляет 1200 метров.

Лучше всего добираться до курортов на машине, однако возможно доехать и на общественном транспорте.

Пешие прогулки с аудиогидом

Несмотря на то, что музеи и выставки будут закрыты, культурную программу можно устроить себе самостоятельно. И мы сейчас не про онлайн-мероприятия. Для этого достаточно выйти на улицу, надеть наушники, включить аудиогид и отправиться на прогулку по Петербуру. Самыми популярными являются маршруты по центру города. Их можно найти на сайте Visit.Petersburg. Однако можно встретить и такие аудиогиды, которые расскажут про объекты в других районах Северной столицы. Например, на izi.TRAVEL много внимания уделено Бухарестской улице, Московскому проспекту и проспекту Стачек. Всего на карту нанесено более 200 городских сооружений, о которых можно узнать что-то новое.

Фото: pixabay.com, Piter.TV, "Курорт Охта Парк"