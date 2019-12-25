"Каток у моря" открылся на Васильевском острове

Его площадь – 2,1 тысячи квадратных метров.

"Каток у моря" 21 ноября открылся на Васильевском острове в пространстве "Севкабель Порт". Из-за "коронавирусных" ограничений вход ограничен – не более одного человека на 10 квадратных метров.

Каток будет работать каждый день с 11 утра до 9 вечера по часовым сеансам. Посетители могут взять коньки напрокат, а также воспользоваться помощью инструктора. Площадь катка – 2,1 тысячи квадратных метров.

Цена сеанса от 250 рублей до 600 рублей в зависимости от даты и времени. Также горожанам предлагаются абонементы. Прокат коньков – 350 рублей.

С 21 ноября, дня открытия катка, и до начала марта следующего года шаттлы будут бесплатно привозить посетителей к катку от станции метро "Приморская".

Фото: пресс-служба "Севкабель Порта"