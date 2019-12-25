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"Каток у моря" открылся на Васильевском острове
Сегодня, 22:21
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"Каток у моря" открылся на Васильевском острове

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Его площадь – 2,1 тысячи квадратных метров.

"Каток у моря" 21 ноября открылся на Васильевском острове в пространстве "Севкабель Порт".  Из-за "коронавирусных" ограничений вход ограничен – не более одного человека на 10 квадратных метров. 

Каток будет работать каждый день с 11 утра до 9 вечера по часовым сеансам. Посетители могут взять коньки напрокат, а также воспользоваться помощью инструктора. Площадь катка – 2,1 тысячи квадратных метров. 

Цена сеанса от 250 рублей до 600 рублей в зависимости от даты и времени. Также горожанам предлагаются абонементы. Прокат коньков – 350 рублей.

С 21 ноября, дня открытия катка, и до начала марта следующего года шаттлы будут бесплатно привозить посетителей к катку от станции метро "Приморская".

Фото: пресс-служба "Севкабель Порта"

Теги: каток, открытие, петербург, севкабель порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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