Специальные шаттлы бесплатно довезут посетителей катка до "Севкабель Порта"

Каток откроется для всех желающих 21 ноября.

До катка в "Севкабель Порту" начнут ходить брендированные шаттлы. С 21 ноября, дня открытия катка, и до начала марта следующего года шаттлы будут бесплатно привозить посетителей к катку от станции метро "Приморская". Об этом рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Каток с видом на море займет около 2100 квадратных метров площади и вместит до трех сотен человек. Учиться кататься маленьким и взрослым посетителям помогут салазки в виде нерп и белых медведей. Каток будет работать во все дни по сеансам с 11.00 до 21.00, цена сеанса зависит от дня недели и времени, прийти на площадку можно со своими коньками, а можно взять их напрокат в павильоне у катка. Там же расположены камеры хранения и туалеты.

Ранее мы писали, что вход в парки Петергофа и Ораниенбаума закрыли из-за непогоды.

Фото: vk.com/sevcableport