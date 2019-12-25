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Вход в парки Петергофа и Ораниенбаума закрыли из-за непогоды
Сегодня, 14:00
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IRINA_CHALKINA

Вход в парки Петергофа и Ораниенбаума закрыли из-за непогоды

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Парки откроют, когда утихнет ветер.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в Петергофе закрыли вход в парки. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Петергоф".

Руководско парков заявило, что вход откроют, когда утихнет ветер. В связи со штормовым предупреждением Нижний парк, Александрия, а также парки Ораниенбаума закрыты.

Простите за неудобства. Как только ветер утихнет, мы вновь откроем наши парки. Следите за новостями

пресс-служба парка.

Стоит отметить, что при этом музеи Большого петергофского дворца и Большой Меншиковский дворец в Ораниенбуме работают в обычном режиме.

Ранее мы сообщали о том, что главный синоптик Петербурга рассказал, когда закончится снегопад.

Фото:Петергоф/вк

Теги: парки спб, петергоф, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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