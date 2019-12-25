Главный синоптик Петербурга рассказал, когда закончится снегопад

В четверг в городе потеплеет, однако уже в пятницу опять вернутся холода.

В среду, 18 ноября, Петербург накрыло белой пеленой снега. Главный синоптик города Александр Колесов в беседе с "Невскими Новостями" рассказал, когда закончится снегопад.

По словам специалиста, к обеду в городе исчезнет весь снег, вместо него будет идти дождь. В четверг, 19 ноября, в Петербурге будет теплый день, а в пятницу, 20 ноября, снова похолодает до +1…+3 градусов. 20 и 21 ноября снова пройдут осадки в виде снега. Однако крепкого мороза ждать пока не стоит. На текущей неделе ночью будет слабый минус, днем – слабый плюс.

Ранее петербуржцы поделились в сети фотографиями первого снега.

Фото: pixabay.com