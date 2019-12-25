Петербуржцы поделились в сети фотографиями первого снега

Если еще вчера над городом кружили маленькие снежинки, то сегодня дороги накрыла белая пелена.

Второе ноябрьское утро подряд в Петербурге идет снег. Жители разных районов города поделились в сети красочными зимними фотографиями.

Если еще вчера над городом кружили маленькие снежинки, то сегодня дороги накрыла белая пелена. Снег заставил горожан спрятаться под зонтами и капюшонами. Из-за плохой видимости автомобилисты рискуют попасть в ДТП.

Напомним, сегодня в Петербурге будет ветрено и не по сезону тепло. Столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14-19 м/с. Весь день будут идти дожди с мокрым снегом.

Фото: Instagram / olgalazutina7, diana918sim, djlady_bucks, anetta_lar, noorars