В среду в Петербурге будет ветрено и не по сезону тепло

Температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов.

В среду, 18 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором активного североатлантического циклона. Он сделает погоду в городе облачной и ветреной, вызовет дожди с мокрым снегом и существенно повысит температуру воздуха. Такой прогноз дал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня столбики термометров в Петербурге поднимутся до +7…+9 градусов. В Ленобласти ожидается +5…+10 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 6-11 м/с. Местами порывы могут достигать 14-19 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Синоптик заявил, что рекорд максимальной температуры воздуха в Петербурге для 18 ноября был установлен в 1911 году, когда столбики термометров показали +9,4 градусов.

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Фото: Instagram / kate__starovoytova