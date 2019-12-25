В Петербурге открыли каток на острове Новая Голландия

В субботу, 14 ноября, в Петербурге открылся каток на острове Новая Голландия. Его площадь – более двух тысяч квадратных метров, для посетителей работают прокат коньков, камера хранения, медпункт и раздевалки.

Одновременно на катке могут находиться до 300 человек, а инструкторы и аниматоры помогут посетителям провести время с пользой.

Как и в прошлые годы, сообщали накануне в администрации острова, каток будет расположен у Главной сцены, которая превратится в заснеженный лес. Гостей будут развлекать лесные чудища, а у выхода с катка установят террасу, на которой можно будет отдохнуть, не снимая коньки.

С понедельника по воскресенье в 18:00 будут проходить специальные музыкальные сеансы: для посетителей включат симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, бразильскую музыку 80-х, ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки. По пятницам и субботам в 22:00 добавится сеанс в формате Silent Disco с музыкальным сопровождением в беспроводных наушниках.



Организаторы сообщают о том, что на катке соблюдаются все необходимые меры безопасности. При любых симптомах болезни горожан просят оставаться дома. Приобрести билеты можно в кассе и онлайн.

Ранее мы сообщали о том, что каток "Севкабель Порта" заработает 21 ноября. Его площадь будет больше, чем в прошлом году.

Фото: Катя Никитина / предоставлено пресс-службой "Новая Голландия: культурная урбанизация"