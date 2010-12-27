Открытые катки Санкт-Петербурга уже готовы принимать гостей

Стало известно какие катки города уже принимают гостей, а какие начнут свою работу только с наступлением холодов

Чем ближе зима, тем чаще жители и гости города вспоминают о любимой всеми с детства традиции - ходить на каток. В этом году, для любителей покататься на льду, в Петербурге начнут работу сразу несколько крупных катков на открытом воздухе.

Тем, у кого нет своих коньков или они затупились еще в прошлом сезоне, можно не бежать по магазинам в поисках подходящей пары, а сразу прийти на любой каток, прихватив с собой только хорошее настроение. Почти на всех площадках города осуществляется прокат и заточка инвентаря.

Стоит не забывать и о погодных особенностях Санкт-Петербурга. Чтобы избежать неприятных ситуаций и сэкономить свое время, уточняйте время работы ледовой арены заранее.

Сезон 2017 уже открыт на нескольких ледовых площадках Санкт-Петербурга. Благодаря системам искусственного охлаждения жители и гости города могут не бояться изменчивого климата Северной столицы.

Каток на острове Новая Голландия

Самый большой каток в 2017 году начнет принимать гостей уже с 18 ноября. Площадь ледового покрытия более двух тысяч квадратных метров будет находиться на месте газонов, на которых летом любят посидеть петербуржцы.

Работа катка будет осуществляться по сеансам, продолжительностью в один час. Между сеансов будут производиться профилактические работы, чтобы покрытие оставалось идеальным. За одно посещение каток может вместить около 300 посетителей.

Не пропустите день открытия. Он обещает быть веселым. С 17:00 по 23:00 гостей будет ждать развлекательная программа. Там будут выступать петербургские ди-джеи Holkin, Kimbar, Cable Toy, а также Кирилл Иванов из группы "Самое Большое Простое Число". Также каждый сможет получить на катке фирменное мороженое.

Стоимость:

1 сеанс (до 15:30) пн. – чт. - 100 руб., пт. – вс. - 350 руб.)

1 сеанс (после 15:30) пн. – чт. - 250 руб., пт. – вс. - 450 руб.)

Для школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и ветеранов ВОВ: 1 сеанс (до 15:30) пн. – чт. - 100 руб., пт. – вс. - 280 руб.

1 сеанс (после 15:30) пн. – чт. - 180 руб., пт. – вс. - 280 руб.

Дети до 7 лет – бесплатно в сопровождении взрослого с билетом.

Каток в «Охта-Парке»

Одним из первых сезон открыли в Лесном катке «Отка-Парк». Особенность этого катка заключается в живописном сосновом лесу, среди которого и раскинулась извивающаяся ледовая дорожка. Каток хорошо и красиво освещен, а если вы устанете, модно отдохнуть в чайном домике. На территории парка расположена детская комната, где родители смогут оставить малышей на время катания.

Время работы:

будни с 11:00 до 21:00,

выходные с 11:00 до 22:00

Стоимость:

для взрослых - 350 руб. по будням, 600 руб. по выходным и праздничным дням.

Для детей (до 14 лет) по будням - 250 руб., по выходным и праздничным дням 450 руб.

Осуществляется платный прокат коньков.

Отзывы говорят о том, что больших очередей желающих покататься нет. Возможно это связано с отдаленностью от города.

Лапландия Парк

Если вам уже не терпится встать на коньки, но не хочется ехать за пределы города, вам подойдет «Лапландия Парк» на Крестовском острове. Площадка так же оборудована системой охлаждения льда и работает даже при температуре +15.

Дети и взрослые будут в восторге и от того, что на территории катка под открытым небом живут настоящие северные олени. Каждый желающий может покормить, а также сфотографироваться с животным на память.

На льду работают инструкторы, которые вам помогут (платно) научиться уверенно стоять на льду.

Стоимость:

Сеанс 1,5 часа (посещение ледового катка и оленьей фермы):

- взрослый билет - 400 руб.

- детский билет - 300 руб.

Прокат:

- взрослые коньки - 300 руб.

- детские коньки - 200 руб.

- шлем - 100 руб.

- детская фигура "Бобби" - 150 руб.

Каток «Ледовый рай»

С наступлением холодов на территории стадиона «Кировец» заработает каток «Ледовый рай». Эта площадка станет хорошим вариантом времяпровождения на новогодние праздники. Ценовая политика позволяет приходить туда хоть каждый день.

На территории катка часто проводят веселые мероприятия: театральные постановки, детские праздника, конкурсы и многие другие.

На катке работает парковка, бесплатный гардероб, прокат и заточка инвентаря. Если вы устанете или замерзнете, для вас работает кафе.

На сайте катка отмечается, что абсолютно бесплатно может с ребенком зайти провожающий, но кататься бесплатно ему нельзя.

Стоимость:

Будни - 200 руб.

Школьники, студенты - 150 руб.

Дети до 7 лет - 50 руб.

Выходные и праздничные дни - 250 руб. Школьники, студенты - 200 руб.

Дети до 7 лет - 100 руб.

Пенсионеры - 50 руб.

Каток на Парке победы

В детском Гагарин парке, который находится в Московском районе Петербурга, через две недели заработает каток. Площадка оборудована яркой праздничной подсветкой, что позволит задержаться на льду подольше.

В парке осуществляется заточка и почасовой прокат коньков. Также установлен огромный шатер, где можно погреться, переодеться и сдать вещи в гардероб.

Рядом находятся кафе с горячими блюдами и доступными ценами.

Выход на лед осуществляется по сеансам:

Будние дни:

1-й сеанс - с 12:00 до 16:00

2-й сеанс - с 17:00 до 21:00

Выходные и праздничные дни:

1-й сеанс - с 11:00 до 14:00

2-й сеанс - с 14:30 до 16:30

3-й сеанс - с 17:30 до 19:30

4-й сеанс - с 20:00 до 22:00

Стоимость:

Выход на лед:

взрослые - 300 руб.

дети до 18 лет, школьники, студенты, пенсионеры, члены многодетных семей - 200 руб. (при предъявлении документа)

Прокат (за 1 час): 150 руб. + залог 1000 руб.

Это далеко не все открытые катки, которые будут принимать гостей зимой. Прежде чем выбрать место, где вы захотите провести свободный день, позвоните и уточните точное время работы. Многие катки, о которых написано в интернете, давно прекратили свое существование.

Фото: ptmap.ru