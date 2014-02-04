Видео: в Невском районе открылся самый большой открытый каток

Канал Piter.TV побывал на открытом катке, расположенном на Железнодорожном проспекте.

16 февраля в Невском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие самого большого открытого катка в городе. Ледовая площадка площадью восемь тысяч квадратных метров уже приняла более полутора тысяч жителей и гостей района. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Каток расположен на территории Центра спорта Невского района на Железнодорожном проспекте. Посещение ледовой площадки будет бесплатным для всех желающих. В день открытия, в 12:00, гостей ждали массовые катания, анимационная программа и веселые старты. В дальнейшем на катке планируется проведение турниров по хоккею.

Режим работы катка: в будние дни — с 18:00 до 22:00, в выходные — с 12:00 до 22:00. Для удобства посетителей организован прокат коньков.

Открытие катка стало настоящим спортивным праздником для жителей района. Администрация Невского района приглашает всех желающих провести время на льду и насладиться зимними развлечениями.

Видео: Piter.TV, Васильева Мария, Покрашенко Вероника