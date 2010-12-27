Петербургские депутаты намерены установить зимний каток ближе к Александровскому саду

Александр Беглов заинтересовался предложением активнее задействовать Дворцовую площадь в период зимних праздников.

Во вторник, 26 ноября, стало известно, что зимний каток может появиться около Александровского сада. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

С соответствующей инициативой выступил депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Ранее он предложил залить каток на Дворцовой площади. Он отметил, что эо может стать неплохим украшением города.

Изестно, что Александр Беглов заинтересовался предложением активнее задействовать Дворцовую площадь в период новогодних праздников. По словам Боярского, каток традиционно устанавливали у Александровской колонны. Впоследствии это вызывало вопросы у КГИОП. После чиновник предположил, что уместнее установить каток около Александровского сада.

Ранее мы сообщали о том, что парламентарии предложили сократить новогодние выходные.

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