Парламентарии предложили сократить новогодние выходные

С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов.

Праздничные выходные следует установить в период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск, чтобы люди использовали их по своему усмотрению. С таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом сообщила "Газета.Ru".

Так Ярослав Нилов планирует угодить тем, кто против таких длинных праздников и тем, кто хочет побольше отдохнуть зимой. Парламентарий отметил, что каждый нерабочий день при этом плохо влияет на экономику страны.

При этом, Нилов выступил за то, чтобы сделать 31 декабря в этом году – выходным. Он считает, что люди в этот день всё равно не работают, накрывают столы и проводят корпоративы.

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