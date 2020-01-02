Новогодние праздники: как отдыхаем

Добавим сразу, многих очень огорчит количество нынешних новогодних выходных.

В декабре начинается предпраздничная суматоха, покупка подарков, игрушек, продуктов для новогоднего стола. Не успеешь оглянуться и вот уже Новый год со всеми прилегающими к нему выходными. Рассказываем, как будем отдыхать в этом году. Добавим сразу, многих очень огорчат нынешние новогодние праздники.

На этот раз россиянам не удастся официально отдыхать десять дней подряд, как в предыдущие годы. В 2020 году мы будем отдыхать с 1 по 8 января, 31 декабря будет полноценным рабочим днём. Однако, по требованию ТК РФ, он должен быть сокращён на 1 час, так как является предпраздничным днём.

Несколько предыдущих лет, как и несколько следующих начиная с 2021 года, продолжительность каникул более длинная по такой причине. Довольно часто к 8 выходным дням, которые положены по трудовому кодексу, добавляются два обычных выходных или до Нового или первые выходные года следующего. Даже в те года, когда от начала или конца каникул до уик-энда остаётся один день, этот день делают выходным. Правда, в таком случае ближайшая суббота становится рабочим днём. В этом году и до и после положенных каникул до выходных остается по два дня с каждой стороны. Поэтому трудиться мы будем 30 и 31 декабря 2019 года и 9 и 10 января 2020 года.

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным.

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