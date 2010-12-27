В Москве не считают, что россияне должны больше отдыхать на этих новогодних праздниках.

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным. Дмитрий Песков призвал не дискутировать по данному вопросу

Было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать заявил спикер

Глава пресс-службы президента России добавил, что об этом жителей страны предупредили заблаговременно сотрудники Минтруда. По словам Пескова, продолжительность зимних каникул может варьироваться. Предстоящие будут короче, чем в предыдущие года: отдыхаем с 1 по 8 января 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль выступил против входа в интернет по паспорту.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

