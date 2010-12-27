В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным. Дмитрий Песков призвал не дискутировать по данному вопросу
Было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать
заявил спикер
Глава пресс-службы президента России добавил, что об этом жителей страны предупредили заблаговременно сотрудники Минтруда. По словам Пескова, продолжительность зимних каникул может варьироваться. Предстоящие будут короче, чем в предыдущие года: отдыхаем с 1 по 8 января 2020 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль выступил против входа в интернет по паспорту.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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