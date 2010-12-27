Кремль выступил против входа в интернет по паспорту

В администрации президента считают, что данный законопроект нарушит права россиян.

Кремль: введение в России доступа в интернет по паспорту стало бы нарушением прав граждан. Так ответил Дмитрий Песков на инициативу Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". В Москве не считают, что следует регистрировать паспорта пользователей для входа в Сеть. Об этом сообщили в "ТАСС".

Конечно, станет [цензурой], конечно нарушает [права] объяснил пресс-секретарь президента России

Ранее подобный законопроект был направлен для рассмотрения в Госдуму и Совет Федерации. Автор инициативы предполагал, что россиянам придется предоставить электронную версию документа, который устанавливает личность. Несовершеннолетним гражданам доступ был бы разрешен по документам родителей, опекунов или других законных представителей. Зампредседателя Госдумы по информационной политики счел предложение актуальным и достойным изучения. Он добавил, что сначала надо узнать мнение у самих россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским.

Фото: Piter.tv

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