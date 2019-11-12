Кремль ответил на слова Назарбаева о встрече Путина с Зеленским

Москва отреагировала на попытку Казахстана организовать встречу Путина и Зеленского.

Кремль ответил на слова Назарбаева о возможной встрече Путина с Зеленским. Первый президент Казахстана заявил, что готов быть посредников в данном вопросе

Мы традиционно признательны и высоко ценим усилия наших казахстанских партнеров, усилия в плане налаживания российско-украинских отношений прокомментировали в пресс-службе Кремля

В администрации президента России заметили, что глава государства готов к потенциальной встрече. Однако "встреча ради встречи" не принесет пользы, Москва рассчитывает на "встречу ради результата". Договориться политикам не удастся без взаимного желания обеих сторон

Путин является сторонником реанимации отношений добавил Дмитрий Песков

Сейчас российские дипломаты делают упор на подготовку саммита "нормандской четверки", а не на личной встречи Путина с Зеленским. Однако для проведения данного мероприятия есть "большие резервы".

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Ранее Piter.tv писал о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спел песню о казахской земле.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News