Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спел песню о о казахской земле

Также пресс-служба первого президента Казахстана опубликовала клип.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения. Ролик в Instagram разместила его пресс-служба.

В клипе Нурсултан Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине. Слова песни написал сам первый президент, музыку - композитор Алтынбек Коразбаев. За кадром Назарбаеву подпевают профессиональные певцы.

Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Нурсултан Назарбаев

Назарбаев руководил Казахстаном почти 30 лет, 19 марта 2019 года он сложил с себя полномочия главы государства. Однако, Назарбаев остался председателем Совета безопасности республики и правящей партии "Нур Отан".

Ранее президент Туркмении прочитал рэп про жеребенка по имени Ровач.

Видео: Instagram/ elbasy_nazarbaev