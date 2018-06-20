Президент Туркмении прочитал рэп про жеребенка по имени Ровач

В стране на выходных проходил Национальный праздник туркменского коня.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье на праздничных скачках в честь Национального праздника туркменского коня прочитал рэп. Об этом сообщает Туркменское телевидение.

Рэп был посвящен ахалтекинскому жеребенку по прозвищу Ровач (Благополучный), который родился в первый день 2019 года. Текст написал сам Гурбангулы Бердымухамедов, музыку сочинил его внук Керимгулы. Жеребенок Ровач является провозвестником благополучия для всей страны и источником вдохновения.

Президент Туркменистана не первый раз читает рэп. Лето 2018 он исполнил композицию "Спортивный Туркменистан".

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Фото и видео: Хроника Туркменистана/ YouTube