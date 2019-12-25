В Туркмении открыли новые погранпереходы для эвакуации россиян из Ирана

Для организованного выезда в Россию с Ближнего Востока Туркмения открыла еще четыре КПП.

Туркмения открыла дополнительные пограничные переходы для эвакуации с иранской территории граждан России. Соответствующее заявление сделали представители российского посольства в Ашхабаде. Специалисты из дипломатического представительства уточнили, что речь идет об организованной эвакуации людей. В связи с ситуацией, пересечение государственной границы возможно только после направления персональных данных в посольство России в Тегеране. А порядок действий и требования остаются едиными для всех пяти пунктов пропуска.

Получена информация о возобновлении функционирования в соответствии с установленным порядком еще четырех пограничных переходов на границе с Туркменистаном, доступных для эвакуации граждан России: "Сарахс" (работал ранее), "Артык - Лютфабад, "Гаудан - Баджгиран", "Акяйла - Инчебурун", "Алтын Асыр - Инчебурун". сообщение от посольства

Ранее советник, заведующий консульским отделом в Ашхабаде Игорь Самошкин объявил информационному агентству "ТАСС", что восемь россиян прошли границу через пропускной пункт "Сарахс". Далее наши соотечественники вылетели из Ашхабада рейсом отечественной авиакомпании S7 до Москвы.

Напомним, что Туркменистан и Иран имеют друг с другом сухопутную границу с общей протяженностью в 1,1 тысячу километров, а также граничат по Каспийскому морю.

Фото: pxhere.com