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Искусственный каток на Елагином острове откроют в среду
Сегодня, 21:58
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smirenny

Искусственный каток на Елагином острове откроют в среду

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Каток будет работать с 10:30 до 21:00.

В среду, 16 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова  на Елагином острове откроется каток. В этот день уже ждут первых посетителей. Об этом сообщили на странице парка в соцсети.

Каток будет работать с 10:30 до 21:00. Он занимает площадь 900 кв.м. Сообщается, что на месте можно взять коньки на прокат, а также сдать вещи в гардероб. Стоимость сеанса от 200 до 350 рублей, а детям до 7 лет вход в  сопровождении взрослого бесплатно. 

Ранее мы писали, что в Петербурге подготовили более 300 объектов зимней спортивной инфраструктуры.

Фото: vk.com/elaginpark

Теги: елагин остров, искусственный каток, каток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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