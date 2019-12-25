Коронавирусных ограничений, которые регулировали бы самостоятельные занятия спортом, пока нет.

В середине декабря в Петербурге подготовили более 300 объектов зимней спортивной инфраструктуры, сообщил ТАСС со ссылкой на зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Андрея Хорта.

317 мест для занятия спортом (83 лыжные трассы, 47 открытых катков и 142 хоккейные площадки) будут доступны для жителей даже в период новогодних праздников. Коронавирусных ограничений, которые регулировали бы самостоятельные занятия спортом, пока нет. Итоговый перечень опубликуют в скором времени. Уточняется, что площадки расположены во всех районах города.

Напомним, что в декабре в "Никольских рядах" появится большая горка. Кроме этого, организаторы хотят провести ярмарку, однако итоговое решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации.

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