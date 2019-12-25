В декабре в "Никольских рядах" появится большая горка

Посетителям представят также смотровую башню.

В середине первого месяца зимы архитектурное бюро KATARSIS ab и 2А Production представит в историческом центре Петербурга два уникальных объекта.

В "Никольских рядах" откроют большую горку и смотровую башню, с которой откроется захватывающий вид на Северную столицу. Кроме этого, организаторы хотят провести ярмарку, однако итоговое решение будет принято с учетом эпидемиологической ситуации. К моменту открытия все мероприятия будут проводить со всеми мерами предосторожности.

Здание бывшего Никольского рынка возвели в 1788 году на деньги частных купцов. Позже там делали эмалированную посуду. На данный момент комплекс превратили в креативное общественное пространство.

Как выглядят Никольские ряды внутри: взгляд Piter.TV.

Фото: предоставлено организаторами