Как выглядят Никольские ряды внутри: взгляд Piter.TV

Для петербуржцев открыли двор Никольских рядов - обновленного общественного пространства Петербурга.

Внутренний двор пространства "Никольские ряды" на Садовой открылся для посетителей 8 июля. Прогуляться в нем можно с 10 утра до 22 часов вечера.

На территории двора создали зеленую зону для отдыха, установили скамейки и качели-кокон. Функционирует летняя терраса Hard Rock Cafe, а на ближайших выходных появятся первые фудтраки.

Кроме того, тут есть зона коворкинга и детская площадка. Все лето для посетителей будет работать планшетная выставка с итоговыми презентациями форсайта "Никольские ряды – 2025".

"Никольские ряды" — отреставрированное здание Никольского рынка, построенного в конце 18-го века. Компании Ales Capital и Miles&Yards разработали концепцию развития проекта. В самом здании появятся новые заведения общепита, сервисы, а также гостиница.

Видео: Piter.TV