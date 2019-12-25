Miles&Yards и Ales Capital создали рассчитанную на 5 лет концепцию развития "Никольских рядов"

Речь идет как об изменениях в самом комплексе, так и преобразованиях прилегающей территории.

Ales Capital и компания по обустройству городских пространств Miles&Yards разработали концепцию развития петербургского проекта "Никольские ряды" (Садовая, 62).

Как сообщила Ales Capital (оказывает услуги инвестконсалтига активу VIYM, комплексу "Никольские ряды"), выполнение концепции рассчитано на пятилетку. Начать ее реализацию планируется в нынешнем июне.

Речь идет как об изменениях в самом комплексе, так и преобразованиях прилегающей территории.

В самом здании появятся новые заведения общепита, сервисы, его дворовая территория станет общественно доступной. Здесь установят несколько павильонов для выставочной и сервисной деятельности.

В комплексе откроется гостиница "Театральная площадь" (емкость 158 номеров). Отель будет находиться под управлением InterContinental Hotels Group. Ее сотрудничество с "Никольскими рядами" началось давно. В его рамках в 2018 году был открыт отель Holiday Inn Express на 244 номера.

В основу создания концепции легло исследование, выполенное Miles&Yards и привлеченными экспертами. "Пространство "Никольских Рядов", а также окружающие их территории и здания станут частью сложившейся в районе системы общественных, культурных и деловых пространств со своей специализацией", - заявил управляющий партнер Miles&Yards Артем Кардаш.

"Никольские ряды" - это отреставрированное здание Никольского рынка. Построено в конце 18-го века.

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Фото: Википедия