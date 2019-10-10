СПбГУ и Харбинский политехнический университет построят совместный кампус в Китае

Строительство завершится к 2022 году.

Сегодня, 8 июня, в Харбине прошла торжественная церемония закладки первого камня будущего совместного кампуса СПбГУ и Харбинского политехнического университета. Учебное здание площадью в 60 тысяч квадратных метров будет расположено в историческом центре Харбина.

Студенты смогут учиться по образовательным программам бакалавриата в области химии, физики и прикладной математики.

Строительство планируют завершить к 2022 году. Университет будет частично построен в восстановленных зданиях КВЖД и Генерального консульства Российской империи.

Известно, что все студенты будут изучать русский язык и историю России.

Ранее мы сообщили, что паленонтологи СПбГУ создали самую подробную 3D-модель динозавра.

Фото: пресс-служба СПбГУ