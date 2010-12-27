Единый кампус СПбГУ: что о нем известно сейчас

Piter.tv собрал в одном материале всю актуальную информацию о грядущих изменениях в вузе.

Сегодня, 10 октября, в "Невской ратуше" состоится круглый стол, посвященный переезду Санкт-Петербургского университета в Пушкин, это проанонсировала пресс-служба вуза. Представители городских властей и сотрудники СПбГУ обсудят, каким будет единый кампус, какие возможности он откроет для университета и Петербурга и насколько удобным будет транспортное сообщение между территорией вуза и городом. Мы решили собрать всю имеющуюся на данный момент информацию о грядущих изменениях и реакции общества на переезд старейшего университета города.

Перемещение вуза в пригород официально подтверждено. Дмитрий Медведев уже поручил федеральным органам исполнительной власти выделить средства на строительство, которое начнется в 2022 году, резонансный проект неизбежно сидит на слуху людей после закрытых обсуждений. Отстоять исторические здания альма-матер теперь не получится: преподаватели, студенты и неравнодушные горожане не перестают ратовать против и подписывать обращения к вышестоящим лицам, но изменить ситуацию вряд ли смогут. Крупный преподавательский и ученический состав университета недавно писал открытое письмо, где выступал против изменений, петицию по тому же поводу подписало более 25 000 человек. Осуждали проект и многие известные личности.

Заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков в своем посте в Instagram представил невеселое будущее города и учащихся вуза, покинувшего центр.

" <...> Студенты будут делаться простыми людьми. Ведь вместо зданий Петербурга перед ними будут борщевик, гуси и утки, вместо Невы – сельская грязь. <...> Давка в маршрутках <...> сделает их навечно озлобленными, а отсутствие <...> музеев, театров и библиотек – тупеющими заложниками зомбирующих экранов". "Оставленные университетские здания будут переходить из рук в руки, пока не окажется, <...> что они успели настолько разрушиться под сеткой, что их остается только снести, заняв места сверхновыми бутиками и подземными парковками", – написал Озерков.

Некоторые же, напротив, одобряют переезд вуза из центра. Петербургский депутат и выпускник СПбГУ Денис Четырбок припомнил разбросанные по городу учебные корпуса и отметил, что существующий сейчас вид университета устарел.

"Создание единого кампуса – это проще, и по этому пути идут абсолютно все университеты как Европы, так и других стран", – сказал Четырбок.

Кроме того, несмотря на утвержденный переезд вуза в Пушкин, в администрации Василеостровского района также появились документация и схемы проекта нового кампуса СПбГУ. По документам он планирует расположиться между улицами Кораблестроителей и Мичманской и между Новосмоленской и Морской набережными. Утвержденные правительством бумаги и чертежи с обозначением учебных корпусов и общежитий не оставляют сомнений в том, что на месте парка на Смоленке действительно реально появление университетских зданий, по проекту готовятся общественные слушания.

Вызывает вопросы, зачем острову второй кампус, о котором ничего не было слышно до подтверждения переезда вуза в Пушкин. К тому же, эта территория занимает в несколько раз меньшую площадь, чем кампус на просторах пригорода.

Фото: СПбГУ / "ВКонтакте"