Петербуржцам показали проект кампуса СПбГУ на Васильевском острове

В администрации Василеостровского района вывесили документацию по публичным слушаниям "Проект планировки и межевания территории, ограниченной Мичманской ул., Морской наб., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей, в Василеостровском районе". Иными словами, горожанам представили проект кампуса Санкт-Петербургского государственного университета, который занял бы территорию нынешнего парка на Смоленке.

На схеме показано 16 зданий овальной, квадратной и многогранной формы с зелеными участками между постройками. Идея Смольного отдать под кампус университета именно этот участок появилась еще в 2017 году. Нынешнее положение василеостровского проекта, учитывая утвержденный переезд университета в Пушкин, неясно.

Сами слушания будут идти до 5 ноября. Первое собрание участников состоится 22 октября в 18.00 в здании администрации Василеостровского района.

Ранее мы писали, что в Пушкине планируют построить единый кампус СПбГУ в 2026 году.

Фото: Василеостровские новости