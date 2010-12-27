На Ваське вместо парка отдыха появится кампус СПБГУ

Комиссия отклонила поправки общественников.

Ожидания жителей Васильевского острова не оправдались, так как вместо парка в устье реки Смоленки на этом месте будет стоять новый кампус СПбГУ. В минувшую субботу комиссия Смольного приняла окончательное решение.

Как сообщает "Фонтанка", КЗЗ отклонила все поправки и предложения активистов города, которые предлагали создать на этом месте парк. По их мнению, пустой участок около воды среди жилых комплексов стал бы идеальным место для отдыха. Однако комиссия решила по другому.

Стоит отметить, что сам ВУЗ два года назад отказался рассматривать эту локацию для постройки нового капмуса. Ранее Piter.tv писал, что в СПБГУ вложат 2,5 млрд с целью повышения конкурентоспособности.