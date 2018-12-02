Кампуса не будет? Отмененный проект СПбГУ дает вторую попытку парку на Смоленке

Проект вуза на острове исчез так же быстро, как появился.

Территория на Васильевском острове, известная как предполагаемый парк на Смоленке и перманентно замешанная в конфликтах или странных событиях, снова обросла новостями. Публичные слушания по документации "проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Мичманской ул., Морской наб., Новосмоленской наб., ул. Кораблестроителей", а иными словами – по строительству кампуса СПбГУ на острове, отменились. Об этом сообщили активисты, борющиеся за создание на этом месте зеленого пространства, в соцсетях.

15 октября глава администрации Василеостровского района получил от компании "Юр-Сервис", собирающейся работать с застройщиками на указанном участке, просьбу отменить обещанные слушания по причине "отсутствия технической возможности" и вернуть материалы (документ есть в распоряжении редакции). Значит ли это, что СПбГУ больше не претендует на территорию и у активистов появится повторная попытка разместить здесь парк на Смоленке?

Piter.TV созвонился с главой МО "Гавань" и активистом защиты парка на Смоленке Нелли Вавилиной, чтобы узнать подробности ситуации.

По сведениям активистов, проблемная земля продолжает оставаться в бессрочном пользовании университета, поскольку, по сути, там не отменялись "никакие акции или договоры". Вавилина считает историю запутанной: с одной стороны, в самом университете ничего о кампусе на острове не знают – это ранее комментировал проректор по экономическому развитию Михаил Кудилинский на круглом столе, посвященном переезду вуза. Идея строиться на Васильевском острове у СПбГУ когда-то была, но миграция в Пушкин осталась единственным подтвержденным вариантом. С другой, в это же время назначаются слушания по неизвестному проекту, которые вскоре отменяют.

Трактовать "отсутствия технической возможности" можно по-разному, считает глава МО. Под ними может скрываться как невозможность организовать слушания на данный момент, так и информация о том, что на территории строиться нельзя.

"Но мы знаем, что проект фактически отозван. Реально никто не может сказать, что с этой территорией сейчас и что будет. Поэтому мы точно также можем претендовать на землю. Она будет брошена, не будь там кампуса. Мы ждать не собираемся, подготовили письмо к губернатору, чтобы иниицировал передачу земли городу в федеральную собственность. Эта земля сейчас – не собственность СПбГУ. Нужно додавить на органы исполнительной власти, чтобы дооформили нужную документацию", – настроена Вавилина.

Активистка намерена получить помощь от депутатов ЗакСа в преддверии выборов и от губернатора Петербурга, выросшего на Васильевском острове, чтобы история с парком продолжалась.

"Мы давно занимаемся этой проблемой, парк мы отбивали всеми силами, писали запросы. У нас есть определенный пакет документов, наше упорство уже увидели. Я уверена, что мы добьемся результатов", – говорит Вавилина.

Ранее мы собирали всю информацию о новом кампусе СПбГУ, а также рассказывали, что университет не будет отказываться от городских учебных корпусов.

Фото: МО Морской | Васильевский остров / ВКонтакте; официальный сайт администрации Василеостровского района