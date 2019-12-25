Застройщик устья Смоленки выиграл суд против антимонопольного ведомства

Организации вернули статус стратегического инвестора.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отменил решение петербургского антимонопольного ведомства о нарушении законодательства при присвоении статуса стратегического инвестора товарищества "Плаза Лотос Груп" (PLG). Об этом сообщил "Коммерсант".

В апреле 2019-го года УФАС по Петербургу возбудило дело в отношении правительства города. В ведомстве считали, что администрация необоснованно присвоила ООО "Новые территории девелопмент" статус стратегического инвестора. Организация входит в PLG. Таким образом, строительство гостиниц на берегу реки Смоленки на улице Кораблестроителей было признано вне закона. Смольный предоставил участок без проведения торгов и тем самым создал условия для недобросовестной конкуренции.

Инвестор продолжил разбирательства в суде и 24 августа суд признал претензии антимонопольного органа несостоятельными.

Подробнее об этой ситуации вы можете прочитать в материале Piter.TV.

Фото: "Парк на Смоленке" / VK