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ЗакС попросит КГА изменить проект планировки территории для сохранения парка на Смоленке

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Комитету по градостроительству и архитектуре направят обращение депутатов.

Депутаты Петербурга хотят защитить парк в устье реки Смоленки от застройки. Парламентарии поддержали обращение в комитет по градостроительству и архитектуре, которое изменит проект планировки территории, исключив любое строительство. Заседание прошло в Мариинском дворце 16-го июня.

Территорию хотят убрать из проекта планировки. Тогда на 99%, по словам Сергея Никешина, там ничего нельзя будет строить. На данный момент она входит в перечень зеленых зон общего пользования, но строительство все же возможно. 

Борис Вишневский отметил в своем выступлении, что у ЗакСа Петербурга мало полномочий как-либо влиять на градостроительные вопросы в городе. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как петербуржцы боролись за парк на Смоленке. 

Видео: YouTube / Фракция ЯБЛОКО в Законодательном собрании СПб

Теги: застройка, зеленая зона, парк на смоленке
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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