Парк на Смоленке начали возводить в Петербурге

В ближайшее время вокруг территории поставят строительный забор.

На Васильевском острове начали строить парк на Смоленке. Об этом пишет 78.ru.

Рабочие уже вбили колышки, которые разделяют зоны для проведения благоустройства. Скоро будет разведён строительный забор для ограждения. По словам подрядчика, все зелёные насаждения будут сохранены.

В ближайшее время вокруг территории поставят строительный забор.

Ранее мы сообщили о том, что продолжается третий этап комплексного благоустройства территорий у Суздальских озер.

Фото: BRIEF Петербург