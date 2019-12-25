Продолжается третий этап комплексного благоустройства территорий у Суздальских озер

Проектом предусмотрена посадка почти 50 деревьев, более 2,5 тысяч кустарников и множества цветов в клумбах и вазонах.

Продолжается благоустройство территории, прилегающей к Среднему Суздальскому озеру. Это одно из любимых мест отдыха жителей Выборгского района. Работы проводит Комитет по благоустройству совместно с районной администрацией в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщили в Аппарате вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

Проектом предусмотрена посадка почти 50 деревьев, более 2,5 тысяч кустарников и множества цветов в клумбах и вазонах. На участке поставят скамейки и урны, смонтируют детское и спортивное оборудование, велопарковку, построят амфитеатр. Здесь также появится все необходимое для пляжного отдыха, в том числе лежаки и раздевалка.

Сейчас ведутся работы по планировке территории, озеленению, устройству дорожек, площадок и лестниц. В планах сооружение декинговых настилов, мостика, ограждений и установка мусорных контейнеров.

Ранее администрация Курортного района поделилась концепциями благоустройства пяти пляжей, большая часть из которых – на берегу Финского залива. Благоустройство затронет пляж "Северный", "Ласковый", "Комаровский", "Дубковский" и "Детский", проекты разработаны в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Фото: Аппарат вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.