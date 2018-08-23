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В Курортном районе благоустроят пять городских пляжей
Сегодня, 18:58
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В Курортном районе благоустроят пять городских пляжей

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Концепции касаются пляжей "Северный", "Ласковый", "Комаровский", "Дубковский" и "Детский".

Администрация Курортного района поделилась концепциями благоустройства пяти пляжей, большая часть из которых – на берегу Финского залива.

Концепции касаются пляжей "Северный", "Ласковый", "Комаровский", "Дубковский" и "Детский" и разработаны в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Жители Петербурга могут предложить свои варианты по обустройству зон до 6 августа этого года.

Градозащитники в телеграм-чате "SOS снос чат" отметили, что работы "не должны повредить охраняемый природный ландшафт". 

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор назвал четыре петербургских пляжа пригодными для купания.

Фото: ВКонтакте / Курортный район Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство пляжа, курортный район администрация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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