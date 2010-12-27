Курортный район стал лидером по нормативам ГТО

Самым возрастным спортсменом стала 72-летняя Светлана Мараева.

Курортный район лидирует по показателям ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Начальник отдела по физической культуре и спорту Михаила Захарова отметил, что район не в первый раз достиг самого лучшего показателя по нормативам ГТО. Курортный район с 2015 года успешно реализует программу "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге". Так, за последние 3 года более 1645 горожан получили знаки отличия. Самым возрастным спортсменом стала 72-летняя Светлана Мараева.

С 2015 года 545 петербуржцев получили золотой значок, 818 серебрянный и 282 бронзовый.

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