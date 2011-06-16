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Роспотребнадзор назвал 4 петербургских пляжа пригодными для купания
Сегодня, 16:46
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Роспотребнадзор назвал 4 петербургских пляжа пригодными для купания

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Из 24-ёх водоёмов было отобрано 240 проб воды.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу провело очередную проверку пляжей по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Из 24-ёх водоёмов было отобрано 240 проб воды: в результате пригодными для купания признаны 4 из них. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, проверку прошли Верхнее и Среднее Суздальские озера, Ольгинский водоем и озеро Безымянное. Другие 20 водоёмов с пляжами не соответствуют нормативам санитарного законодательства.

Сотрудники ведомства напомнили, что заглатывание воды при купании в непригодных для этого местах несёт большой риск заражения острой кишечной инфекцией и другими заболеваниями.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какую воду покупать для детей.

Фото: Piter.TV

Теги: пляжи, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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