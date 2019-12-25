В Роспотребнадзоре рассказали, какую воду покупать для детей

Специалисты отметили, что кипячёная вода не повредит детскому организму, но и пользы в ней мало. Это будет сложно исправить даже фильтром для очистки.

К выбору питьевой воды для ребёнка нужно отнестись с особой внимательностью. Рекомендации родителям дала пресс-служба управления городского Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что кипячёная вода не повредит детскому организму, но и пользы в ней мало. Это будет сложно исправить даже фильтром для очистки. Более подходящим вариантом станет специальная качественная бутилированная детская вода, которая содержит микроэлементы и минералы в правильной пропорции.

Однако даже детскую воду стоит оценить перед покупкой: сотрудники ведомства посоветовали обратить внимание на прозрачность, отсутствие осадка или примесей. Для новорождённых подойдёт вода с мягким составом. Кроме того, на этикетке должно быть указано, что вода является артезианской. Там же должны быть напечатаны дата и место выпуска, срок годности и условия хранения воды.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор Петербурга вновь обновил список пригодных для купания мест.

Фото: Piter.TV