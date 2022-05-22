Роспотребнадзор Петербурга вновь обновил список пригодных для купания мест

Сегодня, 17 июля, стало известно о проверке состояния качества воды на 24 пляжах Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Было отобрано 192 пробы воды на проверяемых объектах. Важными являлись санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.
Результаты мониторинга показали, что купаться можно только на 1-м Суздальском озере (Верхнем) Выборгского района. Остальные 23 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства.
Фото: "Википедия"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все