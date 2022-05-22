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Роспотребнадзор Петербурга вновь обновил список пригодных для купания мест
Сегодня, 20:04
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Роспотребнадзор Петербурга вновь обновил список пригодных для купания мест

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Результаты мониторинга показали, что купаться можно только на 1-м Суздальском озере (Верхнем) Выборгского района.

Сегодня, 17 июля, стало известно о проверке состояния качества воды на 24 пляжах Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. 

Было отобрано 192 пробы воды на проверяемых объектах. Важными являлись санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Результаты мониторинга показали, что купаться можно только на 1-м Суздальском озере (Верхнем) Выборгского района. Остальные 23 водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. 

Фото: "Википедия"

Теги: верхнее суздальское озеро, петербургское отделение роспотребнадзора
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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