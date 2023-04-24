На Верхнем Суздальском озере в очередной раз спасли тонущего ребёнка

На этот раз это был 10-летний мальчик.

На Верхнем Суздальском озере сотрудники Поисково-спасательной службы снова спасли ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

При проведении мониторинга на водоеме спасателями Поисково-спасательной службы в 4-5 метрах от берега был замечен тонущий 10-летний мальчик. Спасатели достали его из воды и передали медикам. Помощь ему оказали на месте. Госпитализация не потребовалась.

МЧС Петербурга обращается к жителям и гостям города с призывом соблюдать меры предосторожности во время отдыха на водоемах! Не упускайте детей из вида ни на минуту!

Накануне на Верхнем Суздальском озере спасли двух тонущих подростков, а на прошлой неделе – двух девочек.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)